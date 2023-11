وفد تجاري إماراتي يشارك في معرض كانتون بالصين لاستكشاف الفرص التجارية الواعدة

وقال معاليه : تأتي مشاركة وفد دولة الإمارات في هذا المعرض، في إطار العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق جديدة وتعريف مجتمع الأعمال الإماراتي بالفرص التجارية الواعدة بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالسوق الصيني، وبناء الشراكات الجديدة مع الشركات الصينية، وتوسيع أعمال الشركات الإماراتية في الأسواق الدولية، لا سيما أن المعرض يضم أكثر من 25000 عارض من جميع أنحاء العالم.

