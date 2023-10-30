وفد رسمي من حكومة إقليم كردستان العراق يتعرف على نموذج التنمية الاقتصادية الإماراتي

محمد شكري:• تبادل الخبرات والاستفادة من تجربة الإمارات في تطوير بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمارات.

وقال إن حكومة إقليم كردستان حريصة على تعزيز العلاقات الإيجابية مع دول الجوار عموماً، ومع دولة الإمارات العربية المتحدة خصوصا، ونرى أن هذه الزيارة ستمثل خطوة مهمة في تعزيز علاقاتنا الاقتصادية ونأمل أن تمهد الطريق لمزيد من التعاون والاستثمار المشترك الذي سيعود بالخير على الجانبين.

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وفد رسمي من حكومة إقليم كردستان العراق يتعرف على نموذج التنمية الاقتصادية الإماراتيدبي في 30 أكتوبر / وام / أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية العراق الشقيقة بما فيها إقليم كردستان العراق وما تستند إليه من أسسٍ راسخة ومتينة عززت من التعاون الوثيق والعمل المشترك في المجالات كافة لاسيما في ظل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين، وآخرها في أغسطس الماضي حيث... اقرأ أكثر ⮕

مريم المهيري تسلط الضوء على آثار التغير المناخي وتدعو للمزيد من التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامةدبي في 28 أكتوبر / وام / سلطت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الضوء على آثار التغير المناخي ووجهت دعوة للمزيد من التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها مؤخراً في الاجتماع السنوي العاشر لـ 'جمعية الدائرة القطبية الشمالية' في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك. اقرأ أكثر ⮕

مريم المهيري تسلط الضوء على آثار التغير المناخي وتدعو للمزيد من التعاون لتحقيق التنمية المستدامةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

'عجمان الاجتماعية' تشارك في حملة 'تراحم من أجل غزة'عجمان في 28 أكتوبر / وام / شارك جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حملة ' تراحم من أجل غزة ' والتي تستهدف دعم المتأثرين في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

مفاجأة من العيار الثقيل في الدوري الإماراتي!تابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

5 مباريات في الجولة الثانية من دوري نجوم العراقتنطلق الاثنين، مباريات الجولة الثانية من منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة 5 مباريات في العاصمة بغداد وبعض المحافظات... اقرأ أكثر ⮕