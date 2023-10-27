وفاة رئيس الوزراء الصيني السابق لي كه تشيانغ بأزمة قلبية

توفي رئيس الوزراء الصيني السابق لي كه تشيانغ عن عمر يناهز 68 عاماً، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة في شنغهاي، وفقاً لوكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا».

وتعرض لي لأزمة قلبية في وقت متأخر من يوم أمس، وتوفي الساعة 12:10 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (1610 من مساء الخميس بتوقيت غرينتش) بعد فشل محاولات إنقاذهوتنحى لي من منصب رئيس للوزراء في مارس الماضي، بعد 10 أعوام قضاها في منصبه تحت قيادة الرئيس الصيني شي جين بينغ

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