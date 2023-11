وفاة مواطن وإصابة بليغة لابنته في حريق بمنطقة السيوح 16 بالشارقة

وذكرت هيئة الشارقة للدفاع المدني أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات بالهيئة عند ال 4:27 صباحاً، يفيد بوقوع حريق في منزل بمنطقة السيوح 16، فتم تحريك فرقة الدفاع المدني من مركز الصجعة للتعامل مع الحادث، وبالتالي مكافحته، وتبين وجود طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً مصابة بحروق في ساحة المنزل، وتم إسعافها من قبل الإسعاف الوطني، وإخراج الأب من إحدى الغرف، حيث كان يعاني من اختناق نتيجة استنشاقه للدخان وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات بالشارقة.

