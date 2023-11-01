وفاة الفنانة جواهر الكويتية بعد معاناة مع السرطان

وكانت الراحلة تعاني سرطان المعدة، وتدهورت صحتها بشكل خطر، بعد تعرّضها لنزيف حاد، ما جعل الأطباء عاجزين عن إنقاذها. وقضت الفنانة الراحلة أكثر من 4 سنوات تعاني سرطان المعدة، وخضعت لعدة عمليات ورحلة علاج في لندن، من دون جدوى، حتى قرر الأطباء عدم استكمال العلاج، وعادت إلى الكويت ومكثت قرابة شهر في المستشفى، حتى وافتها المنية.
وكانت الفنانة جواهر كشفت بعض جوانب معاناتها مع مرض السرطان فور تشخيصها به عام 2019، وصولاً إلى جلسات العلاج الكيميائي في أحد مستشفيات لندن. وذكرت في أحد البرامج، أن الخطأ في تشخيص المرض سببه الإبطاء بإجراء الفحوص اللازمة من أشعة ومناظير قبل اكتشاف الإصابة بسرطان المعدة الذي انتقل إلى الكبد، مبينةً أنها تلقَّت 51 جرعة كيميائية منذ بداية العلاج عام 2020.
وقدمت جواهر، المولودة في الكويت عام 1977، خلال مسيرتها الفنية 34 مسلسلاً، و7 مسرحيات، وبرنامجاً، وبدأت التمثيل في سن صغيرة، بالمشاركة في مسرحية الأطفال، عام 1990، لكنها لم تستطع إكمال مشوارها في التمثيل بسبب الدراسة.
وفي عام 1996 ظهرت كموديل في فيديو كليب «كنت أحبه» للمغني خالد بن حسين، ثم عادت إلى التمثيل وشاركت في 4 مسلسلات دفعة واحدة عام 1997 لكنها بعد ذلك تراجعت وقررت الاعتزال. وفي عام 2003 عادت للتمثيل مرة أخرى؛ حيث قدمت 5 مسلسلات في موسم واحد، وقدمت أيضاً فيه واحداً من أشهر أدوارها هو «شمس» في مسلسل «يوم آخر».
بعدها استمرت حتى عام 2005، ثم أعلنت الاعتزال للمرة الثانية، وقيل إن اعتزالها كان بسبب الضغوط التي واجهتها، لكنها عادت للتمثيل بعد غياب 5 سنوات؛ وذلك عام 2010 وقدمت عدة أعمال تلفزيونية كوميدية ودرامية، إلى عام 2018، حتى توقفت، ولكن كانت هذه المرة بسبب إصابتها بالسرطان.
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