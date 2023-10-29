وفاة نجم مسلسل «فريندز» عن 54 عاماً داخل حوض استحمام

عُثر على الممثل ماثيو بيري الذي أدّى شخصية تشاندلر بينغ في مسلسل «فريندز»، ميتاً داخل منزله عن عمر يناهز 54 عاماً، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية السبت.ولم يُعثر على أي دليل يشير إلى احتمال وقوع جريمة في المكان، حسب ما نقلت الصحيفة وموقع «تي إم زي» المتخصص عن مصادر أُبقيت هويتها طيّ الكتمان.

واشتهر بيري بشخصية تشاندلر بينغ الفكاهية في مسلسل «فريندز» الذي حظي بشعبية كبيرة وعرضت قناة «إن بي سي» مواسمه العشرة بين 1994 و2004.وخلال أحدث ظهور له عبر التلفزيون، فاجأ بيري الجمهور باعترافه بأنه كان يعاني قلقاً كبيراً كل ليلة خلال فترة تصوير مسلسل «فريندز».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

وفاة نجم مسلسل 'فريندز' ماثيو بيري غرقاً عن 54 عاماًموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

ابن نسيم حميد يعلن علاقته رسمياً بابنة مايكل أوينأعلن آدم (23 عاماً) ابن الملاكم الأسطورة نسيم حميد علاقته رسمياً بجيما أوين (20 عاماً) ابنة نجم الكرة السابق مايكل أوين؛ وذلك على هامش رحلة إلى دبي اقرأ أكثر ⮕

وضع رمز الغوريلا لوصف زميله .. أونانا: أعرف قصد جارناتشو دافع آندريه أونانا، نجم حراسة مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن نية أليخاندرو جارناتشو، زميله في الفريق، بعد منشورٍ مثيرٍ للجدل عبر تطبيق "اكس" للتواصل الاجتماعي. اقرأ أكثر ⮕

«عتبات البهجة» تجمع الفخراني وأبو عميرة بعد 16عاماًبعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في الدراما الكوميدية... اقرأ أكثر ⮕

جود بيلينغهام يهزم برشلونة ويدخل تاريخ«الكلاسيكو»دخل الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد... اقرأ أكثر ⮕

كريستيانو رونالدو يكتفي بالصناعة أمام الفيحاءلم يسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي... اقرأ أكثر ⮕