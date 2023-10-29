وفاة نجم مسلسل 'فريندز' ماثيو بيري غرقاً عن 54 عاماً

عثر على الممثل ماثيو بيري الذي اشتهر بتقديم دور تشاندلر بينج في مسلسل "فريندز" الشهير ميتا في منزل بمنطقة لوس أنجليس، حسبما أفادت مصادر إنفاذ القانون لصحيفة "لوس أنجليس تايمز".

وذكرت الصحيفة أنه تم العثور على بيري في "جاكوزي" بالمنزل، ولم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث. وقال متحدث باسم قسم شرطة لوس أنجليس لمجلة "بيبول" إن الضباط استجابوا لاتصال على عنوان بيري بخصوص وفاة رجل في الخمسينيات من عمره، لكن لم يتم التأكد من هوية المتوفى.

وولد بيري في ويليامزتاون، بماساتشوستس، في 19 أغسطس 1969، ونشأ في أوتاوا، كندا، والتحق بالمدرسة الابتدائية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ، حيث كانت والدته، سوزان موريسون، صحفية وسكرتيرة صحفية لرئيس الوزراء بيير ترودو، والد جاستن. headtopics.com

ولعب بيري دور تشاندلر بينج في مسلسل فريندز على مدار 10 سنوات، وحصل على ترشيح لجائزة إيمي في عام 2002. وعلى الرغم من نجاحه، عانى بيري من الإدمان، وطلب العلاج في عامي 1997 و2001. وقال لإذاعة بي بي سي البريطانية الثانية في عام 2016 إنه لا يتذكر أحداث تصويره المواسم من الثالث إلى السادس من مسلسل فريندز.

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