وفاة مواطن وابنته إثر حريق في منزلهما بالشارقة

وتفصيلاً، أفادت هيئة الشارقة للدفاع المدني لـ"الإمارات اليوم"، أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات في هيئة الشارقة للدفاع المدني في الساعة 4:27 صباحاً، يفيد بوقوع حادث حريق في منزل بمنطقة السيوح 16، وعلى إثره تم تحريك فرقة الدفاع المدني من مركز الصجعة للتعامل مع الحادث.

وأوضحت الهيئة أنه عند الوصول تم التعامل مع الحادث ومكافحة الحريق، وتبين وجود طفلة تبلغ من العمر 12 سنة مصابة بحروق في ساحة المنزل وتم إسعافها من قبل الاسعاف الوطني، وإخراج الأب من أحد الغرف، حيث كان يعاني من اختناق نتيجة استنشاقه للدخان وتم نقلهما إلى مستشفى الكويتي من قبل الإسعاف الوطني.

وذكرت الهيئة أنه فور الوصول إلى المستشفى تم إعلان وفاة الأب، فيما نتج عن الحادث احتراق أربع غرف مع الصالة في المنزل. يأتي هذا فيما كشف جيران الشخص المتوفي، أن ابنته وافتها المنية أيضاً بعد فشل محاولات إسعافها، نتيجة إصابتها بحروق بليغة في الحادث.

وأهابت هيئة الشارقة للدفاع المدني، بجميع أفراد المجتمع، الحرص على اتباع إجراءات الوقاية والسلامة وأهمية تركيب كواشف الدخان والتأكد دائما من فعاليتها، والتأكد من إغلاق جميع الأجهزة الكهربائية غير الضرورية قبل الخلود للنوم وعدم تحميلها أكثر من طاقتها، وإجراء الصيانة الدورية لجميع الأجهزة في المنزل تجنبا لوقوع حوادث الحريق.

