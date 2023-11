وفاة مواطن وطفلته بحريق في المنزل

وتفصيلاً، أكدت هيئة الشارقة للدفاع المدني لـ«الإمارات اليوم»، أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات بالهيئة في الساعة 4:27 صباحاً، يفيد بوقوع حريق في منزل بمنطقة السيوح 16، وعلى إثره تم تحريك فرقة الدفاع المدني من مركز الصجعة للتعامل مع الحادث.

وأوضحت الهيئة أنه عند الوصول تم التعامل مع الحادث ومكافحة الحريق، وتبين وجود طفلة تبلغ من العمر 12 سنة مصابة بحروق في ساحة المنزل، وتم إسعافها وإخراج الأب من إحدى الغرف، حيث كان يعاني اختناقاً نتيجة استنشاقه الدخان، وتم نقلهما إلى مستشفى الكويتي من قبل الإسعاف الوطني.

وذكرت الهيئة أنه فور الوصول إلى المستشفى تم إعلان وفاة الأب، فيما نتج عن الحادث احتراق أربع غرف مع الصالة في المنزل. وقال القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الابنة البالغة من العمر 12 عاماً، توفيت لاحقاً متأثرة بحروق بليغة في الحادث، بعد محاولات عدة لإسعافها.

الإمارات العربية المتحدة

