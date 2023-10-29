وفاء العميمي.. السرد عندما يهمس | صحيفة الخليج

ما يدور في دهاليز الحياة وثناياها الخفية بطريقة تشف عن رؤية عميقة للقضايا الأسرية بشكل جسور، فتبرز اللحظات الشائكة في حياة الذين تروي عنهم بشعرية فائقة، فهي تكتب ما يسكن في ذاكرتها من أحداث تناهت إليها عبر الزمن، فأضحى لديها سجل زاخر من الأفكار المبدعة التي تستحق أن تبلورها في أعمال روائية أو قصصية قصيرة، وما يمنحها القدر الكافي للتعبير عن الإشكاليات الإنسانية التي تكتنف حياة الناس أنها تمتلك طاقة تخيلية واسعة فتشكل سردها بأسلوب ضمني محفز على الغوص في اكتشاف التفاصيل، ومن ثم الامتثال لما ترويه...

وفي رصيدها الأدبي روايتان هما «راعي غوالي»، و«الأمير والفهيم»، بالإضافة إلى مجموعة قصصية تحمل عنوان «بعيد المنال»، ولا تزال تخطو بأفكارها المبدعة نحو تجسيد الوقائع والأحداث من منطلق منظورها الأدبي الخاص، الذي يحتفظ لها بخصوصية في المشهد الثقافي.

تعكف العميمي في هذه الأيام على رواية جديدة تحمل اسم «وأنا وحدي»، التي تعلن فيها عن تقنيات سردية أخرى في مسيرتها، تتخذها كأسلوب مغاير في تدفقها الروائي؛ حيث تنجح في تجسيد صورة ملائمة لبطلة الرواية، وإن كانت الأحداث التي تحيط بها مختلطة وتعبر عن هواجس تكشف عن حجم الوقائع المريرة التي مرت بها في حياتها، فالبطلة شابة تروي عن مأساة عاشتها ضمن شبكة عريضة جمعتها بآخرين وهم على درجة قريبة منها في المحيط العائلي، والرواية على الرغم من عدم اكتمالها فإنها وفقاً للعميمي تحقق من خلالها قفزات نوعية... headtopics.com

وفي سياق سردي آخر تركز العميمي على استكمال مجموعة قصصية جديدة لم تضع لها اسماً بعد؛ إذ أنجزت منها ما يقرب من خمس قصص قصيرة، فهي تحاول أن تستدعي ذاكرتها المزدحمة بالتفاصيل في صياغة موضوعات تمثل الواقع دون استفاضة في ذكر الأحداث، بما يضفي على الحكاية حيوية وتشويقاً؛ حيث تبرز إشكاليات إنسانية في هذه المجموعة القصصية مثل: الحقد، والضغينة، والخير والشر، بما يتسق مع الرؤيا الكلية لبعض قضايا المجتمع التي تحدث كل يوم على صفحة الحياة، لكن برؤية خاصة ومعالجة حرة طليقة في السرد.

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