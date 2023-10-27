وضع رمز الغوريلا لوصف زميله .. أونانا: أعرف قصد جارناتشو

دافع آندريه أونانا، نجم حراسة مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن نية أليخاندرو جارناتشو، زميله في الفريق، بعد منشورٍ مثيرٍ للجدل عبر تطبيق "اكس" للتواصل الاجتماعي.

وكان جارناتشو قد نشر صورةً احتفاليةً تجمعه بأونانا بعد تصدي الدولي الكاميروني لركلة جزاءٍ في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، واقتياده مانشستر يونايتد للفوز على كوبنهاجن الدنماركي.وأثار الرمز التعبيري للغوريلا جدلا بالغا ومفهوما، لا سيما بسبب طبيعة الإهانات العنصرية التي غالبا ما توجّه في ملاعب كرة القدم للاعبين سمر البشرة، حيث يصدر المشجعون باتجاههم أصوات وإيماءات القردة، ويلقون بحبات وقشور الموز.

ومن المقرر أن يفتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقا مع جارناتشو حول المنشور، الأمر الذي قد يؤدي إلى إيقاع العقوبة عليه في حال اتهامه بالعنصرية ضد زميله. إلا أن أونانا لجأ إلى حسابه في تطبيق "انستجرام" للتواصل الاجتماعي ليبرئ ساحة اللاعب البالغ من العمر 19 عاما. headtopics.com

وكتب صاحب القميص رقم 24 مستكرا، "لا يمكن للناس أن يحددوا بالنيابة عني ما ينبغي عليّ أن أشعر بالإهانة تجاهه". وأكمل أونانا عن الرمز التعبيري للغوريلا، "أعرف بالضبط ما الذي قصده (جارناتشو)، وهو القوة والصلابة. هذه المسألة لا يجب أن تتفاقم".

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