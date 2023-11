وصول أول دفعة من الفلسطينيين حاملي الجوازات الأجنبية إلى مصر من معبر رفح

وكان اتفاق قد تم بين مصر وحماس وإسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبوساطة قطرية، لفتح معبر رفح الحدودي الأربعاء، بحسب مصدر للوكالة.وقال المصدر إن قطر توسطت في اتفاق بين مصر وإسرائيل و«حماس» بالتنسيق مع الولايات المتحدة، للسماح بخروج حاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين بجروح خطرة من قطاع غزة المحاصر، مشيراً إلى أنه لا يوجد جدول زمني للمدة التي سيظل فيها معبر رفح مفتوحاً للإجلاء.

