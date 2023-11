وصفها بـ'المهزلة'..تعليق صادم لأسطورة كرة القدم الألمانية على فوز ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة!

وتوج ميسي الاثنين الماضي بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، للمرة الثامنة في مسيرته، بعدما تفوق على هالاند الذي حل في مركز الوصافة، ثم جاء هداف الدوري الفرنسي وكأس العالم 2022 مهاجم بار يس سان جيرمان كيليان مبابي ثالثا.

وجاء تتويج ميسي بعدما نجح أخيرا في قيادة منتخب بلاده إلى الفوز بكأس العالم نهاية 2022 في قطر بينما ترشح هالاند للفوز بالجائزة المرموقة بعد تسجيله 52 هدفا في 53 مباراة في مختلف المسابقات ليساهم بشكل كبير في إحراز فريقه مانشستر سيتي ثلاثية نادرة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا الموسم الماضي.

وأكد ماتيوس الفائز بالجائزة نفسها عام 1990، أن هالاند كان الأحق بهذه الجائزة هذا العام، وكان يجب أن يكون الفائز لأنه "أدى بشكل أفضل" من ميسي على مدار موسم 2023/2022 في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وقال ماتيوس لشبكة "سكاي سبورتس" وفقاً لروسيا اليوم: "على مدار الموسم الماضي كان أداء هالاند أفضل من ميسي، ليس من المستحق أن يفوز ميسي بها، بالنسبة لي لا توجد طريقة لتجاهل ما حققه هالاند مع مانشستر سيتي، على الرغم من أنني من مشجعي ميسي، إلا أنني أعتقد أن هذه مهزلة".

وبحسب ماتيوس فإن اختيار ميسي كأفضل لاعب في العالم يوضح أن بطولة كأس العالم أهم من أي شيء آخر في كرة القدم. وختم الألماني بقوله: "بالنسبة لي هالاند هو أفضل لاعب في الأشهر الـ12 الماضية، فقد فاز بألقاب كبرى مع مانشستر سيتي، دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وحطم الأرقام القياسية في تسجيل الأهداف في الدوري".

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: ميسي يواصل صناعة التاريخ بالكرة الذهبية الثامنةحقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقماً قياسياً جديداً في مسيرته الكروية، بالتتويح بالكرة الذهبية للمرة الثامنة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ميسي يواصل صناعة التاريخ بالكرة الذهبية الثامنةحقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقماً قياسياً جديداً في مسيرته الكروية، بالتتويح بالكرة الذهبية للمرة الثامنة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «ملك الكرة الذهبية» يريد الاستمتاع باللعب مع الأرجنتينفاز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة ليمدد رقمه القياسي بعد تفوقه على النرويجي إرلينج هالاند أفضل لاعب في أوروبا والفائز بالثلاثية مع مانشستر سيتي...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: أول تعليق من مبابي على فوز ميسي بالكرة الذهبيةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: ميسي قائد الأرجنتين يفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتطلع لخوص كوبا أميركا بعد فوزه بالكرة الذهبية للمرة الثامنةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕