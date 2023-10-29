وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإيراني التطورات في غزة

شدد الوزيران على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية. غزة ومحيطها.

وشدد الوزيران على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.إسرائيل تصر على إخلاء مستشفى القدس بغزة فورا.. والصحة العالمية قلقة للغاية

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وزير الخارجية الإيراني يؤكد الجاهزية لهجوم إسرائيلي بري على غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

عبدالله بن زايد يبحث مع وزيرة خارجية بلجيكا التطورات في المنطقة وجهود خفض التصعيدتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل: الحوثيون استهدفوا مصر من اليمنبعد الاستنفار الكبير الذي شهدته مناطق مصرية على الحدود مع غزة عقب حادثي مدينة في طابا ونويبع جنوب سيناء، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الصواريخ والطا اقرأ أكثر ⮕

'عجمان الاجتماعية' تشارك في حملة 'تراحم من أجل غزة'عجمان في 28 أكتوبر / وام / شارك جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حملة ' تراحم من أجل غزة ' والتي تستهدف دعم المتأثرين في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

روسيا: القصف الإسرائيلي على غزة مخالف للقانون الدوليقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن القصف الإسرائيلي لغزة يتعارض مع القانون الدولي ويخاطر بالتسبب في كارثة يمكن أن تستمر لعقود اقرأ أكثر ⮕

وزير دفاع إسرائيل: الحرب مع حماس في غزة «دخلت مرحلة جديدة»أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، السبت... اقرأ أكثر ⮕