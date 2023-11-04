وزير الصناعات الاستراتيجية في أوكرانيا يركز على زيادة إنتاج الأسلحة المحلية

وزير الصناعات الاستراتيجية في أوكرانيا:"نركز على إنتاج جميع أنواع الأسلحة والذخيرة، ونظهر أنه يمكننا اختبارها في ساحة المعركة وجعلها أفضل خلال الحرب"يقول رئيس صناعة الدفاع المعين حديثاً في أوكرانيا إنه يعمل بلا كلل لزيادة إنتاج الأسلحة المحلية، ويريد تحويل البلاد إلى مركز لإنتاج الأسلحة للغرب. وقال أولكسندر كاميسيهين، وزير الصناعات الاستراتيجية في أوكرانيا، إن الحرب بين أوكرانيا وروسيا والحرب بين حماس وإسرائيل سلّطت الضوء على حاجة الدول إلى الإنفاق على أنظمتها الدفاعية.

وقال كاميشين في حديث مع وكالة"أسوشييتد برس"، أمس الجمعة:"نحن نركز حقاً على جعل أوكرانيا ترسانة العالم الحر"، بحسب تعبيره. وقال كاميشين إن ما يقرب من 500 شركة في صناعة الدفاع الأوكرانية تساهم في جهود البلاد لزيادة إنتاج الأسلحة من أجل مواجهة محاولات روسيا السيطرة على المزيد من الأراضي. ومن بين هذه المصانع 70 مصنعاً مملوكاً للدولة، وأكثر من 200 مصنع خاص في المقام الأول تنتج أنظمة غير مأهولة، وأكثر من 200 شركة من القطاع الخاص تشارك في إنتاج أنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر. قال كاميشين:"نحن نركز على إنتاج جميع أنواع الأسلحة والذخيرة، ونظهر أنه يمكننا اختبارها في ساحة المعركة وجعلها أفضل خلال الحرب. هذا شيء يمكننا المساهمة به في العالم الحر، لأنه كما ترون، أصبحت صناعة الدفاع ذات أهمية متزايدة على مستوى العالم". وتم تعيين أولكسندر كاميشين في هذا المنصب منذ حوالي ثمانية أشهر، وهو الآن مسؤول عن 300 ألف شخص يعملون في صناعة الدفاع في أوكراني

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