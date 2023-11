وزير التغير المناخي في مالاوي: عمل استثنائي للإمارات لتنظيم «كوب28»

وقال أوسي إن بلاده تستهدف من المشاركة في المؤتمر لتعزيز دعم برامج البلدان وتوسيع نطاق التمويل، لافتاً إلى أن حكومة بلاده ستكون ممثلة على أعلى مستوى لإظهار جديتها على طريق مواجهة تداعيات التغير المناخي.

وأضاف: «هناك حاجة لمناقشة الأسباب الجذرية للتحديات المحيطة بتمويل المناخ مع التركيز على تمويل التكيف مع التغير المناخي كقضية رئيسية نناقشها في المؤتمر». وعبر عن ثقته بأن مالاوي ستستفيد من هذا العمل الجماعي، لافتاً إلى أن كل ما يتم نقاشه له صلة باحتياجات وتطلعات بلاده.

وحول مساعي مالاوي في مجال مواجهة آثار التغير المناخي، قال أوسي: «نحن بحاجة إلى نهج شامل بدلاً من مجرد نهج يركز على المشاريع، حتى لا يتخلف أحد عن الركب وحتى يتم تضمين الجميع في المسيرة».

