وزيرة الخارجية اليابانية تزور إسرائيل والأردن هذا الأسبوع

وأضافت كاميكاوا، التي ستصبح أول وزيرة يابانية تقوم برحلة إلى إسرائيل منذ الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، في مؤتمر صحفي أنها ترتب أيضا محادثات مع شخصيات فلسطينية بارزة خلال زيارتها التي تستمر أربعة أيام اعتبارا من يوم الخميس، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

وستأتي رحلتها في الوقت الذي من المقرر أن تترأس فيه كاميكاوا اجتماعا لوزراء الخارجية لمجموعة الدول الصناعية السبع لمدة يومين اعتبارا من 7 نوفمبر في طوكيو ، حيث من المتوقع مناقشة التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

وتعهدت اليابان بتقديم 10 ملايين دولار كإغاثة طارئة لقطاع غزة، وفي الوقت نفسه، أدانت طوكيو حماس بسبب "هجومها الإرهابي". وقالت كاميكاوا للصحفيين: "سأشرح موقف اليابان" من الصراع و"أتبادل وجهات النظر" مع الدول والمناطق ذات الصلة مع التركيز على خفض التصعيد المبكر للوضع.

وتحافظ اليابان منذ فترة طويلة على علاقات ودية مع العديد من دول الشرق الأوسط حيث كانت تعتمد عليها بشكل كبير في واردات النفط الخام. وقالت كاميكاوا، التي تولت المنصب في منتصف سبتمبر، إن الاستقرار في المنطقة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لليابان.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: رئيس مجلس النواب الأمريكي: دعم إسرائيل يتعين أن يتصدر أجندة أمننا القوميقال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد مايك جونسون، إنه يتوقع اتخاذ إجراء في المجلس هذا الأسبوع لطرح مشروع قانون تمويل لدعم إسرائيل بصورة منفردة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: رئيس «النواب الأمريكي»: دعم إسرائيل يتعين أن يتصدر أجندة أمننا القوميقال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد مايك جونسون، إنه يتوقع اتخاذ إجراء في المجلس هذا الأسبوع لطرح مشروع قانون تمويل لدعم إسرائيل بصورة منفردة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: اليابان تفرض عقوبات على أعضاء من حماس «بينهم ميت»ذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية اليابانية الثلاثاء، أن طوكيو فرضت مجموعة جديدة من العقوبات على أفراد وشركة مرتبطين بحركة حماس في غزة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيلأعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا الثلاثاء، أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: 'الفجيرة الوطني' يشارك في منصة 'آني' الجديدة للمدفوعات الفوريةأبوظبي في 30 أكتوبر / وام / أكد بنك الفجيرة الوطني مشاركته في منصة 'آني' للمدفوعات الفورية والتي أطلقتها شركة الاتحاد للمدفوعات هذا الأسبوع، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بريطانيا تستعد لاستضافة اجتماع دولي بشأن الذكاء الاصطناعيتستقبل الحكومة البريطانية سياسيين أجانب وشخصيات معروفة في قطاع التكنولوجيا وأكاديميين وغيرهم هذا الأسبوع في إطار قمة تستمر يومين

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕