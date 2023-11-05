وزير الخارجية الأمريكي يلتقي الرئيس الفلسطيني في رام الله

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في زيارة غير معلنة ومحاطة بإجراءات أمنية مشددة. هذه أول زيارة لبلينكن إلى الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة وتأتي بعد جولة مباحثات في إسرائيل والأردن.

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