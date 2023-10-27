وزير الخارجية الأردني : التصويت ضد القرار العربي أمام الأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب الحمقاء

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الجمعة إن شن إسرائيل حربا برية على قطاع غزة ستتمخض عن "كارثة إنسانية ملحمية الأبعاد".

وأضاف الصفدي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) أن "التصويت ضد القرار العربي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب الحمقاء وهذا القتل الأحمق".طبول الاجتياح تقرع..

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