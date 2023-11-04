وزير الخارجية الأمريكي يحذر من تداعيات وقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت إن الولايات المتحدة تعتقد أن وقف إطلاق النار خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة سيمكن حركة حماس من البقاء وإعادة تنظيم صفوفها وتنفيذ هجمات مماثلة للهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر. أدلى بلينكن بتصريحاته في مؤتمر صحفي في عمّان مع نظيريه الأردني والمصري اللذين حثا مرارا على وقف فوري للأعمال القتالية.

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