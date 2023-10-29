وزير خارجية الصين: الطريق إلى قمة شي وبايدن «لن يكون سلساً»

نقلت وزارة الخارجية الصينية عن الوزير وانغ يي قوله الأحد إن «الطريق إلى قمة سان فرانسيسكو لن يكون سلساً» في إشارة إلى اجتماع متوقع بين الرئيس شي جين بينغ ونظيره الأمريكي جو بايدن.

والتقى وانغ مع بايدن وكبار مساعديه في واشنطن في الأيام الماضية، واتفقوا على العمل معاً لتنظيم اجتماع بين الرئيسين الصيني والأمريكي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي. وزادت التحركات الدبلوماسية بين الجانبين في الأشهر الماضية، وجاء معظمها بناء على طلب الولايات المتحدة، بهدف إنقاذ العلاقات التي تدهورت بسرعة في وقت مبكر من العام بعد إسقاط الولايات المتحدة منطاد تجسس يُقال إن الصين هي من أطلقته.وقال وانغ إن الصين والولايات المتحدة بحاجة إلى «العودة إلى بالي»، في إشارة إلى أحدث اجتماع بين بايدن وشي على هامش قمة مجموعة العشرين في الجزيرة الإندونيسية والذي عقد في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وناقشا خلاله الوضع في تايوان والتنافس والمحادثات بينهما.

وأضاف أن الجانبين أرسلا إشارات إيجابية فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار وتحسين العلاقات، مشيراً إلى أنه من المفيد والضروري الحفاظ على الحوار حتى مع وجود اختلافات وتناقضات مختلفة وقضايا يتعين حلها.

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