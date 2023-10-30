وزير الخارجية البريطاني: نسعى إلى هدنة إنسانية لإدخال المساعدات إلى غزة

قال لوكالة رويترز من مقر إقامة السفير البريطاني في أبوظبي:"نحتاج إلى زيادة كبيرة في حجم المساعدات الإنسانية التي تصل لسكان غزة".عدات الإنسانية لسكان غزة.

وقال لوكالة رويترز من مقر إقامة السفير البريطاني في أبوظبي:"نحتاج إلى زيادة كبيرة في حجم المساعدات الإنسانية التي تصل لسكان غزة".وأكد أنه من"مصلحتنا جميعا أن نرى حلا بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، وحث إسرائيل على"ضبط النفس والامتثال للقانون الدولي".

وأوضح أنه سيناقش مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، الجهد الجماعي لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة والتوصل لحل للصراع الراهن.وأضاف في هذا السياق:"نتحدث مع القيادة السياسية لجيران إسرائيل بما في ذلك لبنان، ونعمل من أجل التأكد ألا يتطور الأمر لصراع إقليمي". headtopics.com

وقُتل في القصف الإسرائيلي على غزة أكثر من 8 آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في حكومة حماس. وقضى أكثر من 1400 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون خلال الهجوم الذي احتجزت حماس خلاله 239 أسيرا.صفارات الإنذار تدوي في سديروت وحيفا..

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