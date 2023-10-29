وزير التغير المناخي في 'فانواتو' لـ'وام': الإمارات داعم لمشاريع الطاقة المتجددة في فانواتو.. ونتطلع لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار

أبوظبي في 29 أكتوبر / وام / أثنى رالف ريجنفانو وزير التغير المناخي والطاقة والبيئة في دولة فانواتو على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وتعاونها في مواجهة تحديات التغير المناخي ونوه بنهجها واستعداداتها لاستضافة مؤتمر COP28. وثمن ريجنفانو في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" في أبوظبي على هامش الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر الأطراف COP28 دور دولة الإمارات في دعم جهود بلاده بمجال الطاقة المتجددة مشيراً إلى التعاون القائم بين البلدين في مشروعات الطاقة الشمسية..
وأشار إلى أن بلاده تعرضت لإعصار استوائي من الفئة الرابعة خلال الأيام الماضية وهذا هو ثالث إعصار استوائي من هذه الفئة هذا العام لافتاً إلى أن بلاده تواجه مشكلات كبيرة على صعيد الخسائر والأضرار المترتبة على هذه الأعاصير إضافة إلى قضايا التكيف. وقال وزير التغير المناخي والطاقة والبيئة في دولة فانواتو "نتطلع إلى رؤية المزيد من التمويل الخاص بالتكيف مع التغير المناخي والانتهاء من صندوق الخسائر والأضرار..
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مريم المهيري تسلط الضوء على آثار التغير المناخي وتدعو للمزيد من التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامةدبي في 28 أكتوبر / وام / سلطت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الضوء على آثار التغير المناخي ووجهت دعوة للمزيد من التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها مؤخراً في الاجتماع السنوي العاشر لـ 'جمعية الدائرة القطبية الشمالية' في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك. اقرأ أكثر ⮕