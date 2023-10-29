وزير التغير المناخي في 'فانواتو' لـ'وام': الإمارات داعم لمشاريع الطاقة المتجددة في فانواتو.. ونتطلع لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار

أبوظبي في 29 أكتوبر / وام / أثنى رالف ريجنفانو وزير التغير المناخي والطاقة والبيئة في دولة فانواتو على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وتعاونها في مواجهة تحديات التغير المناخي ونوه بنهجها واستعداداتها لاستضافة مؤتمر COP28. وثمن ريجنفانو في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" في أبوظبي على هامش الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر الأطراف COP28 دور دولة الإمارات في دعم جهود بلاده بمجال الطاقة المتجددة مشيراً إلى التعاون القائم بين البلدين في مشروعات الطاقة الشمسية..

وأشار إلى أن بلاده تعرضت لإعصار استوائي من الفئة الرابعة خلال الأيام الماضية وهذا هو ثالث إعصار استوائي من هذه الفئة هذا العام لافتاً إلى أن بلاده تواجه مشكلات كبيرة على صعيد الخسائر والأضرار المترتبة على هذه الأعاصير إضافة إلى قضايا التكيف. وقال وزير التغير المناخي والطاقة والبيئة في دولة فانواتو "نتطلع إلى رؤية المزيد من التمويل الخاص بالتكيف مع التغير المناخي والانتهاء من صندوق الخسائر والأضرار..

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زلزالان قويان يضربان الأرض.. هل تحققت نبوءة أخرى للعالم الهولندي؟قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض «إن زلزالاً بلغت شدته 6.3 درجة ضرب منطقة جزر فانواتو اليوم الأحد»... اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد الدولي للملاكمة ينظم دورات تدريبية متطورة للكوادر الإدارية والفنيةأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي للملاكمة تنظيم دورات تدريبية متطورة خلال الفترة المقبلة، لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية في الإمارات والدول الأعضاء وفق متطلبات الاتحادات المعنية. اقرأ أكثر ⮕

مريم المهيري تسلط الضوء على آثار التغير المناخي وتدعو للمزيد من التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامةدبي في 28 أكتوبر / وام / سلطت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الضوء على آثار التغير المناخي ووجهت دعوة للمزيد من التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها مؤخراً في الاجتماع السنوي العاشر لـ 'جمعية الدائرة القطبية الشمالية' في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك. اقرأ أكثر ⮕

«جاهزية» تدشن أول أكاديمية لطب الكوارث في الدولةدشن برنامج الامارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية» أكاديمية طب الكوارث في بادرة هي الأولى في الدولة اقرأ أكثر ⮕

العراق يفتتح 7 مشاريع جديدة في مصافي الصمودأكد حيان عبد الغني، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط العراقي، الأحد، أن تشغيل مصفاة الشمال في بيجي بطاقة اقرأ أكثر ⮕

قرقاش: هدف الإمارات إحراز تقدم ملموس وجوهري في العمل المناخي العالميأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، السبت، أن الزخم الايجابي الذي تشهده الإمارات مع انطلاق الاجتماعات الوزارية التمهيدية لكوب 28 يؤكد حرص الدولة علي تقديم نسخة استثنائية من مؤتمر الأطراف اقرأ أكثر ⮕