وزراء ومسؤولون يشيدون بمبادرة 'وسام حمدان للمدارس التعليمية الرياضية' وثمارها

أشاد وزراء ومسؤولون بمبادرة “وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية ”التي أطلقها مجلس دبي الرياضي بهدف استقطاب الموهوبين وتطوير أدائهم ومستوياتهم في مختلف الرياضات وثمنوا فوز أكاديمية دبي الدولية ومدرسة المعارف الثانوية للبنين بالدورة الثانية من الوسام الرائد الذي تسلمتاه خلال زيارة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي لها حيث هنأهما بالفوز.

وقال معاليه: "نبارك لجميع الطلبة الفائزين بهذا الوسام المرموق الذي يُعد حافزاً لهم لبلوغ درجات عالية من التميز في العمل التعليمي والرياضي ما يضمن مشاركتهم الفاعلة في اتباع حياة صحية تعود بالفائدة على المجتمع وتعزز الممارسات الصحية في المجتمع المدرسي وتوفر بيئة دراسية صحية وممتعة.. ونتطلع إلى أن يسهم هذا الوسام في دفع عجلة التطور الرياضي بين أجيال المستقبل وتشجيعهم على المضي قدماً في ممارسة مختلف أنواع الرياضات والتميز فيها حتى بلوغ مراكز التتويج الوطنية والعالمية".

وتقدمت معاليها بالشكر والعرفان أيضا إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على زيارته و تكريم المدرستين الفائزتين بالدورة الثانية للوسام. وقالت: " نشكر مجلس دبي الرياضي على إطلاق هذا الوسام بهدف تعزيز مكانة الرياضة في مدارس دبي الحكومية واكتشاف المواهب الرياضية من طلبة وطالبات المدارس وتطويرها وتأهيلها لتمثيل أندية الدولة والمنتخبات الوطنية وصناعة رياضي المستقبل". headtopics.com

ونوه إلى حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مختبر الابتكار الرياضي الذي نظمه مجلس دبي الرياضي في عام 2016 ومباركة سموه توصياته التي كان من بينها اطلاق وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية الأول من نوعه والذي يهدف إلى تعزيز مكانة الرياضة في القطاع المدرسي من حيث الفعاليات والمنشآت والكوادر المختصة، وتحويل مدارسنا الى أماكن لتخريج الطلبة المتفوقين في مختلف التخصصات إلى جانب تفوقهم الرياضي واستقطاب وتطوير المواهب الرياضية في...

وقدمت إدارتا المدرستين الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي لزيارته لهما وتسليمهما الوسام وتهنئة إدارتيهما وفرق عملهما وطلبتهما بهذا الإنجاز وأكدتا عزمهما على مواصلة العمل والتميز لتعزيز مكانة الرياضة في المدرسة واستقطاب الموهوبين وصناعة أبطال موهوبين قادرين على تمثيل الأندية والمنتخبات الوطنية. headtopics.com

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