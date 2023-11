وزارة الموارد البشرية والتوطين تعلن عن نظام بديل لـ«مكافأة نهاية الخدمة» في الإمارات

وبين معاليه خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة اليوم الأربعاء، أنه يجوز لصاحب العمل عند الاشتراك في النظام البديل اشراك جميع العاملين أو أن يحدد عدد العمالة التي سيتم اشتراكهم في النظام أو تحديد الفئات أو المستويات المهنية لهم، كما أن الاشتراك في النظام اختياري ويمكن للموظفين المواطنين الاشتراك والاستفادة من مزايا نظام الادخار.

ويشار إلى أن النظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص والمناطق الحرة في الدولة، سيكون اختيارياً لأصحاب العمل للانضمام فيه. ويتضمن النظام تأسيس صناديق ادخارية واستثمارية من القطاع الخاص تشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتم من خلالها ادخار واستثمار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين والموظفين وفق خيارات استثمارية متنوعة.

