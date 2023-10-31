وزارة الصحة في غزة: مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي سيتوقفان عن الخدمة خلال ساعات

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ALKHALEEJ: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي علي غزة إلى 8525 فلسطينياًأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 8525 قتيلاً...

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ALKHALEEJ: 50 قتيلاً في قصف إسرائيلي على مخيم جبالياأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مقتل خمسين شخصاً على الأقل، في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في شمال القطاع، الثلاثاء.

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ALBAYANNEWS: وزارة الصحة في غزة تعلن مقتل 50 شخصاً في الهجوم الإسرائيلي على مخيم جبالياموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

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ALKHALEEJ: بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيلأعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا الثلاثاء، أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.

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ALBAYANNEWS: منظمة الصحة تحذر من كارثة وشيكة على الصحة العامة في غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

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ALKHALEEJ: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده خلال معارك شمال غزةأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل اثنين من جنوده خلال معارك في شمال قطاع غزة في اليوم الخامس والعشرين

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