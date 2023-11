وزارة الاقتصاد والجمعية الدولية للامتثال توقعان اتفاقية تعاون في مجال التدريب

وأضاف سعادته: "نتطلع إلى تعزيز التعاون مع الجمعية الدولية للامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال، لإعداد مسؤولي امتثال متخصصين ومسؤولين عن تطبيقه في الشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة الإمارات، وتطوير أدائها على المستويين الوطني والدولي بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المناخ الاستثماري بالدولة، وتمكين أفضل الإجراءات المالية وخلق بيئة أعمال خالية من أي ممارسات غير قانونية، وبما يرسخ مكانة دولة الإمارات...

ALKHALEEJ: «سولار سبيس» الأمريكية تؤسس مقراً إقليمياً في أبوظبيأعلنت وزارة الاقتصاد انضمام سولار سبيس، الشركة الأمريكية الناشئة والمتخصصة في تكنولوجيا توليد الطاقة الشمسية

WAMNEWS: مجموعة 'NMDC' توقع مذكرة تفاهم للتعاون الدولي مع 'موانئ أبوظبي'أبوظبي في 31 أكتوبر / وام / وقّعت مجموعة “NMDC” مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون في مجال تنفيذ المشاريع الدولية عبر الاستفادة من الدعم الكامل لخبرات مجموعة “NMDC”.

ALKHALEEJ: «الجرافات» توقع مذكرة تفاهم مع «موانئ أبوظبي»وقّعت مجموعة «NMDC» (الجرافات البحرية) مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون في مجال تنفيذ المشاريع الدولية عبر الاستفادة من الدعم الكامل لخبرات مجموعة «NMDC».

ALBAYANNEWS: أجيليتي توقع مذكرة تفاهم في مجال الرعاية الصحية مع وزارة الاستثمار السعوديةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

ALKHALEEJ: «إقامة دبي» و»اتصالات» تُبرمان اتفاقية تعاونأبرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اتفاقية تعاون مع اتصالات من e&، بهدف العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب

ALKHALEEJ: مشاركة القطاع الخاص في تطوير إعادة هيكلة الشركات المتعثرة يرفع ثقة المستثمرينترأس يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، اجتماع خبراء المجلس التشاوري في مجال الإفلاس، والذي ضم عدداً من الخبراء المختصين بالإفلاس وإعادة الهيكلة المالية...

