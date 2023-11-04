أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين أدلة توعوية للشركات والمواطنين العاملين في القطاع الخاص "حقائب إرشادية"، بهدف تعزيز الوعي بالقرارات والمبادرات المتعلقة بالتوطين وبرنامج "نافس"، والمزايا التي تقدّمها الوزارة و"نافس" للشركات والأفراد بهدف دعم وتمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز مشاركتها ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص.

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ALBAYANNEWS: وزارة الموارد البشرية والتوطين تطلق حقائب إرشادية لتعزيز الوعي بالتوطين وبرنامج "نافس"أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين أدلة توعوية للشركات والمواطنين العاملين في القطاع الخاص "حقائب إرشادية" بهدف تعزيز الوعي بالقرارات والمبادرات المتعلقة بالتوطين وبرنامج "نافس" والمزايا التي تقدّمها الوزارة و"نافس" للشركات والأفراد بهدف دعم وتمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز مشاركتها ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص.

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ALKHALEEJ: تخريج أول دفعة إماراتية في «الشهادة المهنية لإدارة الأفراد»أعلنت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، نجاح برنامج الشهادة المهنية...

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ALKHALEEJ: 10 شباب إماراتيين يتدربون على حلول «إس إيه بي»تتعاون دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي...

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WAMNEWS: الموارد البشرية لحكومة دبي والتقنية العالمية تتعاونان لتطوير مهارات الشباب الإماراتييندبي في 2 نوفمبر / وام / تتعاون دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مع شركة SAP التقنية العالمية، ومقرها مدينة دبي للإنترنت، لتدريب أبناء الإمارات من خريجي الجامعات، ضمن نسخة خاصة من برنامج 'إس إيه بي' للمهنيين الشباب مصمّمة خصيصاً للمواطنين الشباب الخريجين العاملين لدى عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

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EMARATALYOUM: «الموارد البشرية»: يحق للعامل مواصلة اشتراكه في «الادخار الاختياري» بعد استقالتهتابعوا آخر ال أخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

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WAMNEWS: شرطة دبي تسعرض تجربتها ومبادراتها خلال مؤتمر جمعية إدارة الموارد البشريةدبي في 2 نوفمبر / وام / استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي تجربتها في إدارة الموارد البشرية والمبادرات المتنوعة التي أطلقتها لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، وذلك خلال فعاليات مؤتمر جمعية إدارة الموارد البشرية السنوي ' SHRM Mena'المقام حالياً في إمارةدبي.

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