وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 8 آلاف قتيل

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ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في غزة إلى 7703 قتلىأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 7703 قتلى، منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر اقرأ أكثر ⮕

أكثر من 7 آلاف قتيل بالقصف على غزة.. وتل أبيب تحت النارتستمر إسرائيل في شن غارات على مختلف المناطق في قطاع غزة لليوم الـ21، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا لأكثر من 7 آلاف، فيما أطلقت كتائب القسام رشقة صاروخية اقرأ أكثر ⮕

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هل يشعل الهجوم على غزة حرباً إقليمية؟تتزايد المخاوف الدولية من اندلاع حرب إقليمية في المنطقة، بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والتهديد بعملية اجتياح بري، ما يرفع من حصيلة الضحايا في القطاع الذي عد الآن أكثر من سبعة آلاف قتيل، بينهم آلاف الأطفال والنساء، فيما لا يلوح في الأفق أي بوادر إلى وقف إطلاق النار من تل أبيب. اقرأ أكثر ⮕

نتنياهو: حرب غزة ستكون طويلة وصعبة والاتصالات مستمرة لتحرير الرهائنأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت أن الجهود الرامية إلى إطلاق سراح أكثر من 200 رهينة ستستمر حتى أثناء الهجوم البري على حركة «حماس» في غزة اقرأ أكثر ⮕

مصرية تتبرع بكامل حليّها لدعم أهالي غزةأشعلت مصرية ستينية العمر، من محافظة المنوفية، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها قبل أيام التبرع بمصوغاتها الذهبية كاملة، لصالح ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة اقرأ أكثر ⮕