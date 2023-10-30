وزارة الدفاع وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية توقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات الأكاديمية والتدريبية

وقع المذكرة عن جانب وزارة الدفاع، سعادة اللواء الركن محمد خلفان المهيري، مدير مكتب صاحب السمو وزير الدفاع، وعن جانب الكلية سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وبحضور البروفيسور رائد عوامله، عميد الكلية، وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

من جانبه، قال سعادة عبدالله بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "تحرص الكلية على تقديم أفضل الممارسات والرؤى في مجالات الإدارة الحكومية وتطبيق السياسات، فضلاً عن مشاركة الخبرات المتنوعة والمتخصصة لديها مع الجهات والمؤسسات المختلفة في القطاعين الحكومي والخاص، سعياً منها نحو تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية وتطوير أدواتها وتمكينها بشكل معرفي شامل، لتقف على منظومة الإدارة الحكومية ومواجهة التحديات بكل احترافية، وبالتالي...

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