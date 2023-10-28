وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا قبالة القرم

قالت إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت خلال الليل 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم.ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير بشكل مستقل.

قالت إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت خلال الليل 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم.ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير بشكل مستقل.

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موسكو: مسيّرة أوكرانية اصطدمت بأحد منشآتنا للنفايات النوويةقالت وزارة الخارجية الروسية، السبت، إن طائرة أوكرانية مسيّرة اصطدمت بمنشأة لتخزين النفايات النووية في محطة كورسك للطاقة النووية في غرب روسيا، الخميس، ما أدى إلى تضرر جدرانها اقرأ أكثر ⮕

زيلينسكي: روسيا خسرت «لواء على الأقل» خلال محاولة السيطرة على أفدييفكاقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن القوات الروسية خسرت أحد ألويتها على الأقل، بينما كانت تحاول التقدم نحو بلدة أفدييفكا، في شرق أوكرانيا... اقرأ أكثر ⮕

روسيا تستخدم تكتيك «صيد الوحوش» وتحبط هجوماً على محطة نوويةاتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجوم بمسيَّرات على محطة للطاقة النووية في منطقة كورسك الروسية الحدودية، وقالت إنها صدت اقرأ أكثر ⮕

روسيا تستخدم «صيد الوحوش» لتطويق قوات كييفاتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجوم بمسيَّرات على محطة للطاقة النووية في منطقة كورسك الروسية الحدودية، وقالت إنها صدت اقرأ أكثر ⮕

وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء هجمات إسرائيلموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 8 آلاف قتيلموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕