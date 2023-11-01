ورشة عمل تدعم الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي

وأكد اللواء رفيع، أن الورشة الخاصة بقطاع إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على عقد مجموعة من ورش عمل تُعرف بورش «مجموعات التركيز الاستراتيجي»، للخروج بأفكار ورؤى من مختلف القطاعات الشرطية لدعم مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية 2024 –2033.
وبيّن أن هذه الورشة تناقش أهم التحديات التي تواجه العمل الشرطي، ووضع الحلول المناسبة لها، وبحث التوجهات المستقبلية للقطاع خلال السنوات العشر المقبلة، خاصة دور القطاع في دعم وإسناد كل العمليات والخدمات في القوة، لتحقيق رؤية القيادة العامة في الريادة على المستويين، المحلي والعالمي.
وأضاف أن النجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية، يأتي بفضل الله، ثم بتوجيهات ومتابعة الفريق عبدالله خليفة المري، وجهود كل العاملين المتميزة للإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، والحرص على تطوير العمل، والسعي الدؤوب نحو التميز والريادة العالمية.
وعقب الكلمة الرئيسية، استمع الحضور إلى شرح حول الهدف من ورشة العمل والأدوات المُستخدمة لتوليد الأفكار المستقبلية من أجل دعم الخطة الاستراتيجية، حيث بحث المشاركون آفاق المستقبل والرؤى، وصولاً إلى وضع مجموعة من التوصيات الداعمة للخطة الاستراتيجية.
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