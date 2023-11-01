ودعه رئيس الدولة .. ملك الأردن يغادر البلاد

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في وداع جلالته لدى مغادرة مطار البطين في أبوظبي.
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