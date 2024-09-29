وداعاً ماغي سميث .. بريطانيا تسدل الستار على «كنز وطني»ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أول من أمس أن الممثلة البريطانية ماغي سميث ، التي نالت جائزة الأوسكار مرتين، وتألقت في مسرحيات شكسبير وظهرت لاحقاً في سلسلة أفلام « هاري بوتر »، توفيت عن عمر ناهز 89 عاماً.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر، إن سميث «قدمت لنا عوالم جديدة من خلال القصص التي لا تعد ولا تحصى والتي مثلتها خلال مسيرتها المهنية الطويلة». وبالنسبة للمعجبين في القرن الـ21، اشتهرت سميث بدورها في شخصية منيرفا مكجونجال في سلسلة «هاري بوتر» المؤلفة من سبعة أفلام، والكونتيسة الأرملة فيولت كراولي في المسلسل التلفزيوني الناجح والفيلم المشتق منه «داونتون آبي»، وهو دور بدا كأنه مصمم خصيصاً لممثلة معروفة بتعليقاتها اللاذعة ونكاتها الساخرة.

ماغي سميث بريطانيا جائزة الأوسكار هاري بوتر داونتون آبي

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