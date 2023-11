الإمارات أسست لنفسها مكانة مرموقة في ركب صناعة مستقبل العالم لريادة مجالات حيوية ترقى بحياة الإنسان. - سلطان القاسمي يفتتح معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الـ" 42".- سعود بن صقر يصدر قانوناً بشأن ترخيص الوسائل البحرية وتشغيلها في رأس الخيمة.- حمدان بن محمد: التعليم ركيزة المستقبل... والتميّز والتفوّق والريادة ركائز ترسخ مكانة دولة الإمارات وتعزز تنافسية دبي في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.- استقبله ذياب بن محمد بن زايد..

WAMNEWS: وام حتى الساعةأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / فيما يلي عناوين أهم الأخبار التي بثتها “وام” حتى الساعة..- رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل البلاد في زيارة دولة. - رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد.- رئيس الدولة يستقبل الرواد ووفد مركز محمد بن راشد للفضاء.- رئيس الدولة يلتقي المشاركين في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ'كوب28 '.

WAMNEWS: انطلاق أعمال الدورة الثالثة من'قمة أبوظبي للمدينة الذكية'أبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أطلقت دائرة البلديات والنقل - أبوظبي اليوم فعاليات الدورة الثالثة من 'قمة أبوظبي للمدينة الذكية' تحت عنوان 'مدن ذكية لعالم مستدام'، وتستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل.

WAMNEWS: زكي نسيبة لـ'وام' : الكونغرس العالمي للإعلام يعكس ريادة الإمارات في صناعة الإعلام- زكي نسيبة لـ'وام' : - الإمارات نجحت في التحول إلى مركز لصناعة الإعلام عالمياً.- الشيخ زايد آمن بدور الإعلام في بناء دولة الاتحاد وتحقيق نهضة الوطن والأمة.- الكونغرس العالمي للإعلام منصة رائدة لمواكبة المتغيرات المتسارعة والتطورات التكنولوجية من أحمد النعيمي.

WAMNEWS: وزير التغير المناخي في مالاوي لـ'وام': الإمارات تقوم بعمل استثنائي لتنظيم COP28أبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أشاد معالي الدكتور مايكل أوسي، وزير الموارد الطبيعية وتغير المناخ في مالاوي بجهود الإمارات وسعيها لإشراك جميع الدول بما فيها الدول والجزر الصغيرة والممولون في مؤتمر (COP28) الذي تستضيفه نهاية العام، واصفا استعداداتها في هذا الشأن بالعمل الاستثنائي.

WAMNEWS: ثاني الزيودي لـ'وام' : الإمارات أكبر مستثمر في الأردن عالمياً بحصة 14%- ثاني الزيودي لـ'وام' : - الأردن وجهة إقليمية مفضلة للاستثمارات الإماراتية التي بلغت 4 مليارات دولار. - الإمارات والأردن تجمعهما رؤية مشتركة للمستقبل والاستثمار في الاقتصاد الجديد. - 4.5 مليار دولار التجارة غير النفطية بين البلدين في 2022 بنمو 47.4 %. من / أحمد النعيمي .

WAMNEWS: سفير الأردن لـ'وام' : العلاقات الأردنية الإماراتية نموذج يحتذىسفير الأردن لـ'وام' : - العلاقات الأردنية الإماراتية راسخة ومبنية على الثقة والاحترام.- الإمارات شريك في تنفيذ برامج التنمية وإقامة المشاريع الاستثمارية في الأردن.- كلنا ثقة في قدرة الإمارات على إنجاح مؤتمر الأطراف COP28.- الأردن يتطلع لمشاركة فاعلة في مؤتمر الأطراف COP28 . من / منصور عامر .

