- رئيس الدولة يهنئ هاتفياً الرئيس التركي بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.- حاكم الشارقة يستقبل وفداً من طلبة جامعة ياجيلونسكي البولندية دارسي اللغة العربية.- حاكم الشارقة يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمان.- حاكم عجمان يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمان.

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'وام' حتى الساعةأبوظبي في 27 أكتوبر / وام / فيما يلي عناوين أهم الأخبار التي بثتها (وام) حتى الساعة:- رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني.- رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أذربيجان.- رئيس الدولة و نائباه يعزون الرئيس الصيني في وفاة رئيس الوزراء السابق.- حاكم الشارقة يفتتح استراحة شيص ويوزع سندات ملكية محلاتها التجارية على المواطنين. اقرأ أكثر ⮕

وام حتى الساعةأبوظبي في 28 أكتوبر / وام / فيما يلي عناوين أهم الأخبار التي بثتها “وام” حتى الساعة..- رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلاده.- برعاية وحضور محمد بن راشد.. تحدي القراءة العربي يعلن أبطال دورته السابعة في 31 أكتوبر. - حاكم الشارقة يشهد انطلاق فعاليات ملتقى صعوبات التعلم الثالث في أكاديمية الشارقة للتعليم. اقرأ أكثر ⮕

خسوف جزئي للقمر شوهد بشكل كامل من المنطقة العربيةشهدت الإمارات والعالم خسوفاً جزئياً للقمر بعد العاشرة من مساء اليوم السبت وحتى الساعات الأولى من الأحد، وكانت بداية الخسوف عند الساعة 11 و35 من مساء السبت اقرأ أكثر ⮕

خسوف جزئي للقمر شوهد بشكل كامل من المنطقة العربيةشهدت الإمارات والعالم خسوفاً جزئياً للقمر بعد العاشرة من مساء اليوم السبت وحتى الساعات الأولى من الأحد، وكانت بداية الخسوف عند الساعة 11 و35 من مساء السبت اقرأ أكثر ⮕

«وام» تبحث التعاون مع المؤسسات الإعلامية التركيةبحث وفد وكالة أنباء الإمارات «وام» برئاسة محمد جلال الريسي مدير عام الوكالة، سبل تعزيز التبادل الإخباري مع المؤسسات الإعلامية في جمهورية تركيا، ومشاركتها في الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام في أبوظبي. اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلادهأبوظبي في 28 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، برقية تهنئة، إلى فخامة بيتر بافيل رئيس جمهورية التشيك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. اقرأ أكثر ⮕