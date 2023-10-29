- رئيس الدولة يهنئ هاتفياً الرئيس التركي بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.- حاكم الشارقة يستقبل وفداً من طلبة جامعة ياجيلونسكي البولندية دارسي اللغة العربية.- حاكم الشارقة يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمان.- حاكم عجمان يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمان.
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'وام' حتى الساعةأبوظبي في 27 أكتوبر / وام / فيما يلي عناوين أهم الأخبار التي بثتها (وام) حتى الساعة:- رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني.- رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أذربيجان.- رئيس الدولة و نائباه يعزون الرئيس الصيني في وفاة رئيس الوزراء السابق.- حاكم الشارقة يفتتح استراحة شيص ويوزع سندات ملكية محلاتها التجارية على المواطنين. اقرأ أكثر ⮕
وام حتى الساعةأبوظبي في 28 أكتوبر / وام / فيما يلي عناوين أهم الأخبار التي بثتها “وام” حتى الساعة..- رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلاده.- برعاية وحضور محمد بن راشد.. تحدي القراءة العربي يعلن أبطال دورته السابعة في 31 أكتوبر. - حاكم الشارقة يشهد انطلاق فعاليات ملتقى صعوبات التعلم الثالث في أكاديمية الشارقة للتعليم. اقرأ أكثر ⮕
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلادهأبوظبي في 28 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، برقية تهنئة، إلى فخامة بيتر بافيل رئيس جمهورية التشيك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. اقرأ أكثر ⮕