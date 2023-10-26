- محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في خليفة المري. - سلطان القاسمي يلتقي بالتشكيل الجديد لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة.- حميد النعيمي يتقبل تعازي حاكمي الفجيرة وأم القيوين في وفاة الشيخ أحمد بن علي النعيمي.
- سيف بن زايد يترأس الاجتماع الوزاري لدول التحالف الأمني الدولي- الإمارات و 8 دول عربية تصدر بيانا مشتركا في أعقاب "قمة القاهرة للسلام".- عبدالله بن زايد يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية. - مجلس الوزراء : غدا العمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحادية و الدراسة عن بعد بالمدارس الحكومية مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.
الإمارات العربية المتحدة عناوين
وام حتى الساعةأبوظبي في 25 أكتوبر / وام / فيما يلي عناوين أهم الأخبار التي بثتها “وام” حتى الساعة..- رئيس الدولة يستقبل وفد المشاركين في الاجتماع الوزاري لدول التحالف الأمني و'الحوار الإستراتيجي'.- رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان هاتفيا علاقات البلدين وجهود الاستجابة للأوضاع الإنسانية في غزة.- رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كازاخستان بذكرى يوم الجمهورية. اقرأ أكثر ⮕
مركز الشباب العربي يطلق النسخة الثانية من 'برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة'أبوظبي في 25 أكتوبر / وام / تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية .. اقرأ أكثر ⮕
وزير اقتصاد جورجيا لـ'وام': نتطلع لبحث أجندتنا البيئية في 'COP28'- وزير اقتصاد جورجيا لـ'وام': - العالم يلتقي في “COP28” لبحث وعرض أجندات الدول لمواجهة التغير المناخي.- نتطلع إلى المشاركة في “COP28”كحدث دولي له أهمية كبيرة لمستقبلنا.- سنسعى من خلال “COP28” إلى عرض إمكانيات جورجيا وفرصها الاستثمارية في الاستدامة والطاقة المتجددة. اقرأ أكثر ⮕