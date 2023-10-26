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- سيف بن زايد يترأس الاجتماع الوزاري لدول التحالف الأمني الدولي- الإمارات و 8 دول عربية تصدر بيانا مشتركا في أعقاب "قمة القاهرة للسلام".- عبدالله بن زايد يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية. - مجلس الوزراء : غدا العمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحادية و الدراسة عن بعد بالمدارس الحكومية مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.

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وام حتى الساعةأبوظبي في 25 أكتوبر / وام / فيما يلي عناوين أهم الأخبار التي بثتها “وام” حتى الساعة..- رئيس الدولة يستقبل وفد المشاركين في الاجتماع الوزاري لدول التحالف الأمني و'الحوار الإستراتيجي'.- رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان هاتفيا علاقات البلدين وجهود الاستجابة للأوضاع الإنسانية في غزة.- رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كازاخستان بذكرى يوم الجمهورية. اقرأ أكثر ⮕

باسم يوسف يوقع كتابه في «الشارقة للكتاب»يعيش جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب يوم الجمعة 10 نوفمبر المقبل عند الساعة 8:00 مساءًrn اقرأ أكثر ⮕

“وام ” تشارك في الاجتماع الـ 51 لوكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ بتركياأنقرة في 25 أكتوبر / وام / شاركت وكالة أنباء الإمارات 'وام' في الاجتماع الـ 51 لوكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ 'أوانا'، الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة تحت شعار “محاربة الأخبار المضللة”. اقرأ أكثر ⮕

مركز الشباب العربي يطلق النسخة الثانية من 'برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة'أبوظبي في 25 أكتوبر / وام / تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية .. اقرأ أكثر ⮕

وزير اقتصاد جورجيا لـ'وام': نتطلع لبحث أجندتنا البيئية في 'COP28'- وزير اقتصاد جورجيا لـ'وام': - العالم يلتقي في “COP28” لبحث وعرض أجندات الدول لمواجهة التغير المناخي.- نتطلع إلى المشاركة في “COP28”كحدث دولي له أهمية كبيرة لمستقبلنا.- سنسعى من خلال “COP28” إلى عرض إمكانيات جورجيا وفرصها الاستثمارية في الاستدامة والطاقة المتجددة. اقرأ أكثر ⮕

«وام» تشارك في الاجتماع ال 51 لوكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ باسطنبولشاركت وكالة أنباء الإمارات «وام» في الاجتماع ال51 لوكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ «أوانا»، الذي عقد في العاصمة التركية اسطنبول تحت شعار «محاربة الأخبار المضللة». اقرأ أكثر ⮕