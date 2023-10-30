والدة الألمانية المفقودة شاني لوك تعلن وفاتها بعد هجوم حماس

وقالت ريكاردا لوك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بذلك.

وكانت معلومات سابقة أفادت لوزارة الخارجية الألمانية بأن شابة من برلين قتلت في هجوم حماس، وهو ما يتطابق مع أوصاف الفتاة المذكورة. وكانت شاني لوك التي تحمل الجنسية الألمانية، تحضر مهرجاناً موسيقياً في صحراء النقب، فجر السبت 7 أكتوبر، حين أطلقت حماس الهجوم،.توقيف ستين شخصاً وإصابة تسعة عناصر من الشرطة بعد اقتحام مطار في داغستانالجيش الإسرائيلي: توجه سكان غزة إلى جنوب القطاع صار الآن أمرا ملحاهيئة الطيران الروسية تغلق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين

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