واشنطن: لم نر عواقب عالمية لحرب غزة ونعلم بمقتل ضحايا كثيرين

وأوضحت يلين في تصريحات لها: «تركيزي في صراع إسرائيل وغزة منصب على المأساة والمعاناة الإنسانية» موضحة الاهتمام حالياً ينصب على احتواء الصراع وعدم اتساع رقعته. وأضافت: «اتخذنا خطوات كثيرة لفرض عقوبات، لتقليص مصادر تمويل حماس».

من جهة أخرى، أكدت الخارجية الأمريكية علمها بمقتل عدد كبير من الأشخاص في غزة، ألا أنها ليس لديها تأكيد مستقل للأرقام التي تعلنها حركة «حماس». ونشرت حركة «حماس»، الخميس، تقريراً تفصيلياً بأسماء أكثر من سبعة آلاف فلسطيني من ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك غداة تشكيك الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحصيلة المعلنة من قبلها.

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