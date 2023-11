واشنطن: لا خطط لنشر قوات أمريكية في غزة ووقف الحرب ليس حلاً

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة تتوقع إخراج جميع الأمريكيين من غزة والأمر سيستغرق بضعة أيام.وأكد كيربي أن الولايات المتحدة ترى أن «حماس» لا يمكنها إدارة قطاع غزة في المستقبل، كما أنها لا تدعم توطيناً دائماً لمدنيي غزة خارج القطاع.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: «كمائن حماس» وهجوم إسرائيل البري.. ماذا يحدث في عمق غزة؟أكد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن قوات مشتركة للجيش بقيادة قوات برية تخوض معارك ضارية في عمق قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «كمائن حماس» وهجوم إسرائيل البري.. ماذا يحدث في عمق غزة؟أكد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن قوات مشتركة للجيش بقيادة قوات برية تخوض معارك ضارية في عمق قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: محمد بن زايد وملك الأردن يشددان على ضرورة حماية المدنيين ووقف التصعيد العسكري في غزةبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، الأربعاء، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في أبوظبي، الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: محمد بن زايد وملك الأردن يشددان على ضرورة حماية المدنيين ووقف التصعيد في غزةبحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: البيت الأبيض: لا نعتقد أن «حماس» ستحكم غزة في المستقبلقال البيت الأبيض، الأربعاء: إن الولايات المتحدة لا تعتقد بأن حركة حماس الفلسطينية يمكنها المشاركة في حكم قطاع غزة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: ستولتنبرغ: الحرب في غزة يجب ألا تؤثر على دعم أوكرانياتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕