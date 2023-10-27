واشنطن: العملات المشفرة لا تشكل «معظم تمويل» الجماعات الإرهابية

قال والي أدييمو نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، الجمعة، إن العملات المشفرة لا تشكل معظم تمويل الجماعات الإرهابية وغيرها ممن يرغبون في نقل الأموال بشكل غير مشروع.

وأضاف أدييمو خلال فعالية في لندن «اليوم، أود أن أقول إن استخدام العملات المشفرة لا يمثل الأغلبية العظمى من طرق تمويل هذه الجماعات». وتابع «الشيء الذي سنفعله هو منع الأمر من أن يصبح الطريقة التي يتم بها تمويلها في المستقبل من خلال اتخاذ إجراءات الآن».اقتراح إسباني لعقد مؤتمر للسلام.. وماكرون يدعو إلى تحالف إنساني بشأن غزة

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