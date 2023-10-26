واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتّحدة الخميس عن دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا لدعم الهجوم المضادّ الذي تقوده القوات الأوكرانية ضدّ الجيش الروسيوالمبلغ الذي تصل قيمته إلى 150 مليون دولار خصّص بشكل أساسي لوسائل الدفاع الجوي وذخيرة المدفعية والأسلحة المضادة للدبابات، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجيةوقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في البيان إنّ "القوات الأوكرانية تقاتل بشجاعة لاستعادة الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية، وهذا الدعم الإضافي سيساعدها على مواصلة التقدّم".

وشنّت أوكرانيا هجوماً مضاداً واسع النطاق في يونيو في محاولة لتحرير الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الروسي في الشرق والجنوب.

وأضاف البيان أنّ "إدارة بايدن تدعو الكونغرس إلى الوفاء بالتزامه تجاه شعب أوكرانيا من خلال تمرير تمويل إضافي لضمان استمرار أوكرانيا في الحصول على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها ضدّ الحرب التي اختارتها روسيا"..وقال زيلينسكي في منشور على منصّة "إكس" (تويتر سابقاً) إنّه "مع اقتراب فصل الشتاء، يعدّ تعزيز الدفاع الجوّي أمراً بالغ الأهمية لحماية المدن والبنى التحتية الأوكرانية". headtopics.com

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