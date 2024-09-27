هيئة الطرق والمواصلات في دبي تستعد لتطبيق خطة استراتيجية 2024-2030

تستعد هيئة الطرق والمواصلات في دبي للمضي قدماً في تطبيق الخطة ال استراتيجية للهيئة 2024-2030، التي تتواءم مع خطة دبي الحضرية 2040 في أن تكون المدينة الأفضل للحياة في العالم، وخطة إمارة دبي 2033، والتوجهات الحكومية لإمارة دبي ، والرؤية الحكومية لدولة الإمارات ، وذلك بعد اعتمادها من اللجنة العليا للتخطيط الاستراتيجي والتحول المؤسسي، برئاسة المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، في ديسمبر الماضي.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن دبي ستشهد تحولاً كبيراً في قطاع النقل، مع التركيز على وسائل النقل الكهربائية المستدامة، من خلال تحويل مركبات الأجرة والمركبات العامة إلى وسائل صديقة للبيئة، إضافة إلى وجود خطط للتوسع في مسارات وسائل التنقل المرن كالدراجات و«السكوترات»، مؤكداً أن الهدف الرئيس من تلك الخطة هو التركيز على اعتماد الوسائل الصديقة للبيئة خلال الأعوام المقبلة.

وتركز الخطة الاستراتيجية للهيئة 2024-2030، على تحقيق خمسة أهداف استراتيجية تتعلق بالتكامل والتنقل المبتكر، في توفير منظومة طرق ونقل تدعم مبدأ الـ20 دقيقة ، وتحسين إمكانية الوصول وتعزيز التكامل بين وسائل النقل، وتوسيع خدمات التنقل الحالية والمستقبلية، وتطوير حلول التنقل الذكي.

نقل دبي تكنولوجيا استراتيجية المدن

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