هيئة المعرفة تدعو مدارس دبي الخاصة لتطبيق الدوام المرن

وقالت في مخاطبتها لمؤسسات التعليم الخاص في دبي:"نطراً للأحوال الجوية؛ ندعو جميع المؤسسات التعليمية الخاصة في إمارة دبي إلى التحلي بالمرونة وتلبية احتياجات جميع الطلبة وأًولياء الأمور عبر إتاحة خيار التعليم عن بعد يوم غد الجمعة 27 أكتوبر".

وقالت في مخاطبتها لمؤسسات التعليم الخاص في دبي:"نطراً للأحوال الجوية؛ ندعو جميع المؤسسات التعليمية الخاصة في إمارة دبي إلى التحلي بالمرونة وتلبية احتياجات جميع الطلبة وأًولياء الأمور عبر إتاحة خيار التعليم عن بعد يوم غد الجمعة 27 أكتوبر".

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

«كهرباء دبي» تحصد جائزة التميز عبر الابتكارحصلت هيئة كهرباء ومياه دبي، «ديوا»، على جائزة «التميز عبر الابتكار» من شركة «سوفت وير إيه جي» العالمية للتقنية، لمبادراتها في التحول الرقمي وتطبيق أفضل الممارسات. اقرأ أكثر ⮕

شرطة الشارقة تدعو السائقين لتوخي الحيطة والحذر أثناء الأمطارتدعو القيادة العامة لشرطة الشارقة الأخوة السائقين بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب هطول الأمطار... اقرأ أكثر ⮕

شرطة دبي تدعو السائقين إلى توخي الحيطة والحذر في الأجواء الماطرةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

شرطة دبي تدعو السائقين إلى توخي الحيطة والحذر في الأجواء الماطرةدبي في 26 أكتوبر / وام / ناشد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر على الطرقات نظراً للأحوال الجوية الماطرة التي تسيطر على الدولة خلال هذه الفترة، مناشداً السائقين إلى اتباع جميع الإجراءات الوقائية والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية وتخفيف السرعات، وترك مسافة أمان كافية في هذه... اقرأ أكثر ⮕

شرطة دبي تدعو السائقين إلى توخي الحيطة والحذر في الأجواء الماطرةناشد اللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر على الطرقات، نظراً للأحوال الجوية الماطرة التي تسيطر على الدولة خلال هذه الفترة... اقرأ أكثر ⮕

شراكة بين شرطة دبي و'نخيل' دعماً لرياضة التجديف في المنطقةدبي في 26 أكتوبر / وام / أعلنت شركة 'نخيل'، مطور المجتمعات والواجهات المائية الرائد عالمياً، اليوم؛ عن شراكتها مع شرطة دبي لرعاية فريقي شرطة دبي للتجديف والتجديف الأولمبي. اقرأ أكثر ⮕