هيئة الطرق والمواصلات بدبي تشارك في معرض (رؤية الإمارات للوظائف 2024)

تشارك هيئة الطرق والمواصلات بدبي في معرض من 24 إلى 26 سبتمبر من خلال توفير 83 وظيفة في مختلف التخصصات المهنية والإدارية، والتي تغطي مسارات مهنية متخصصة عدة، وهي: ، و20 وظيفة مخصصة للمسار السريع للمهندسين، الذي تم إطلاقه في وقت سابق هذا العام. علماً أنه سيتم إجراء مقابلات فورية للباحثين عن العمل من قبل مديري الإدارات والأقسام المعنيين أو المختصين خلال فترة المعرض تمهيداً للالتحاق بالوظائف المرشحين لها لاحقاً.

كما سيتم طرح واستعراض برامج تدريبية للطلبة مثل: الابتعاث، التدريب العملي، تمكين، وأجيال. وهي برامج تتوافق مع متطلبات وظائف المستقبل القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتسعى الهيئة من خلالها إلى تأهيل وتدريب الطلبة المواطنين من خريجي الجامعات والكليات الجدد وإلحاقهم بالعمل في الهيئة، بهدف توفير كوادر مواطنة مدربة ومؤهلة للمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة.

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