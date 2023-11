هيئة تنظيم الاتصالات: شكاوى الخدمات تنخفض 5.4% إلى 20.4 ألفاً خلال 10 أشهر

واوضحت مؤشرات لهيئة تنظيم الاتصالات صادرة اليوم بأن معدل إغلاق الشكاوى تراوح بين 95 وحتى 98% وفق المشغلين على مدار الفترة المنقضية من العام. وأبانت الهيئة أن معدل رضا عملاء الاتصالات عن الحلول التي قدمت من قبل المشغلين لإغلاق الشكاوى تراوحت بين 73% و79% في المقابل استقرت نسبة عدم الرضا خلال تلك الفترة عند مستوى منخفض لتتراوح بين 6 و15% من إجمالي أصحاب الشكاوى.

وأظهرت بيانات تقرير الشكاوى أو فيما يعرف باسم "قضايا اتفاقيات مستوى الخدمة المقدمة "المسجلة لدى الهيئة بأن شهر اكتوبر سجل حوالي 1993 شكوى تراوح معدل اغلاق الشكاوى فيه ما بين 56و 85% بينما كانت نسبة الرضا عن حل الشكاوى مابين 86 و90%.

بينما على صعيد التوزيع الشهري ظل شهر يناير الأكثر في عدد شكاوى العملاء بحوالي 2292 شكوى تلاه كلا من شهري اغسطس وسبتمبر حيث سجل كل منهما 2200 شكوى فيما سجل شهر مايو ثالث أكبر حصة من الشكاوى بحوالي 2120 شكوى .

