هواجس توتر بين موسكو وبكين | محمد السعيد إدريس

فور اختتام مشاركته في احتفالات الصين بالعيد العاشر لإطلاق مبادرة «الحزام والطريق»، ضمن الوفد الروسي الذي ترأسه الرئيس، فلاديمير بوتين، غادر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بكين، يوم الأربعاء (18/10/2023) إلى كوريا الشمالية، والتقى صبيحة اليوم التالي الزعيم الكوري الشمالي «كيم جونغ أون»، في بيونغ يانغ.

السؤال مهم في ضوء خلفيات أخرى مهمة جرت في العلاقات الصينية- الأمريكية، وفي العلاقات الصينية – الروسية في الأشهر القليلة الماضية. ففي يوم الاثنين (18/9/2023) جرت محادثات في نيويورك بين نائب الرئيس الصيني «هان جينغ» الذي ترأس وفد بلاده إلى دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في مقر البعثة الصينية في الأمم المتحدة. وفي هذه المحادثات عبّر وزير الخارجية الأمريكي عن حرص بلاده على «إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، وبرهنت أننا ندير، بمسؤولية، العلاقة بين بلدينا». وكان تعليق نائب الرئيس الصيني على ذلك ما نصه: إن «أكبر قوتين عظميين في العالم تواجهان تحديات كثيرة».

المفردات التي استخدمها نائب الرئيس الصيني في حديثه مع وزير الخارجية الأمريكي تعدّ تحولاً مثيراً في لغة الخطاب السياسي الصيني، خصوصاً عبارة «أكبر قوتين عظميين في العالم» التي تتضمن «تجاهلاً صينياً» لوجود قوة عالمية ثالثة تشارك الصين في جهود إسقاط النظام العالمي أحادي القطبية لمصلحة تأسيس نظام عالمي بديل متعدد الأقطاب، أكثر عدالة، وأكثر ديمقراطية، على نحو ما كان يتحدث الخطاب السياسي الصيني والخطاب السياسي الروسي بهذا الخصوص، هذه القوة العظمى الثالثة هي: روسيا. headtopics.com

هل باتت الصين لا تتعامل مع روسيا باعتبارها «قوة عظمى» ثالثة شريكة للصين في مواجهة الولايات المتحدة، وهل هذا التحول إحدى نتائج اختلال توازن القوة بين بكين وموسكو ضمن تداعيات «الحرب الأوكرانية» التي أجهدت روسيا كثيراً، ويبدو أنها أجبرتها على «مد اليد للصين» للحصول على دعم عسكري أضحى ضرورياً.

يبقى السؤال من دون إجابة، لكن اللقاء الذي جرى في اليوم التالي لتلك المحادثات بين وانغ ييي، وزير الخارجية الصيني بصفته الحزبية أي كعضو في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، (وهي مكانة أرقى من مكانة وزير الخارجية) مع نيكولاي باثروشيف، سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي في موسكو (19/9/2023) ربما يكشف بعض الغموض الذي مازال يسيطر على الإجابة عن هذا السؤال. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

محمد الشرقي يشهد توقيع اتفاقية بين «الاتحادية للموارد البشرية» و«موارد الفجيرة»موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

محمد الشرقي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين 'الفجيرة للفنون القتالية' و 'اتحاد استانا للتايكواندو'الفجيرة في 26 أكتوبر / وام / استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، السيد أرمان شمالوف رئيس اتحاد استانا للتايكواندو. اقرأ أكثر ⮕

تعاون بين «كلية محمد بن راشد» و«مركز جنيف لحقوق الإنسان»وقعت «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، مذكرة تفاهم مع «مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي»، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في التعليم اقرأ أكثر ⮕

تعاون بين «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية» و«جنيف لحقوق الإنسان»موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

محمد بن زايد ورئيس أذربيجان يبحثان هاتفياً مسارات التعاون بين البلدينموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

قانون روسي يسحب التصديق على معاهدة حظر التجارب النوويةمرر البرلمان الروسي، امس الأربعاء، قانوناً يسحب تصديق موسكو على المعاهدة الدولية التي تحظر تجارب الأسلحة اقرأ أكثر ⮕