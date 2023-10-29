هل يودع العالم ميسي بـ'الكرة الذهبية' الثامنة غداً؟

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم غدا الاثنين صوب مسرح "شاتيليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة حفل النسخة الجديدة من جوائز "الكرة الذهبية" العريقة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وانتزع الفرنسي كريم بنزيمة الجائزة في نسختها الماضية عام 2022 معتمدا على إنجازه الكبير مع ريال مدريد الإسباني في موسم 2021 / 2022 عندما توج مع الفريق بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. ويعود ميسي (36 عاما) للمنافسة بقوة على الجائزة في هذه النسخة، معتمداً على قيادة منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم 2022 في قطر بعد 36 عاماً من فوز الفريق بلقبه الثاني في المونديال عام 1986 عندما كان الأسطورة دييجو مارادونا هو النجم المتوج في صفوف الفريق.

وبعد شهرين فقط من فوزه باللقب المونديالي، نال ميسي جائزة "الأفضل" التي يقدمها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إلى أفضل لاعب في العالم، وذلك لعام 2022. ويواجه ميسي منافسة قوية من أكثر من لاعب على جائزة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول"، ويتقدم هؤلاء اللاعبين المهاجم النرويجي إيرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي فاز مع فريقه في الموسم الماضي بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا). headtopics.com

وكانت هذه الإنجازات كفيلة بمنح هالاند جائزة أفضل لاعب في استفتاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في الموسم الماضي.

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