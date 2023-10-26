هل يحمي سوناك «المحافظين» من السقوط؟

في الانتخابات العامة المقبلة. ورغم أن المنافسة الأخيرة تمت في ظروف سيئة بالنسبة للمحافظين، لكن الخسائر تشير إلى استياء كبير بين جناحي الائتلاف الذي عزز فوز المحافظين في الانتخابات العامة عام 2019.

ويحقق حزب العمال تقلبات في الانتخابات الفرعية على النطاق الذي شوهد آخر مرة في عهد توني بلير خلال منتصف التسعينات، عندما انخفضت نسبة المشاركة بشكل كبير. وينقسم أعضاء البرلمان المحافظون بشدة، حول ما يجب القيام به. لقد أغلق العديد من أبرز شخصياتهم عقولهم أمام الأفكار الجديدة، ويفتقرون إلى التسامح مع وجهات النظر المعارضة. والنتيجة هي الإفلاس الفكري، وبات حزب المحافظين منهكاً، وبلا بوصلة سياسية، وفي حاجة ماسة إلى فترة من التجديد خارج الحكومة.

لقد ميّز حزب العمال نفسه عن المحافظين في الماضي، باتباع سياسة خارجية تقوم على أسس أخلاقية. ومع ذلك، فقد تخلى ستارمر عن هذا النهج عندما سُئل عما إذا كانت إسرائيل محقة في فرض حصار على غزة (قطع الكهرباء والمياه)، وكان رده الفوري أيضاً هو الموافقة على ما يبدو على أن لإسرائيل الحق في محاصرة المدنيين، بدلاً من القول إن أفعالها قد تشكل جريمة حرب. headtopics.com

لقد أضرت تعليقاته بالمكانة الأخلاقية الأوسع لحزبه. ولا بد أن يقطع الاعتذار شوطاً طويلاً في تهدئة العاصفة التي يمكن أن تضرب حزب العمال بشدة، مع تزايد عدد القتلى في غزة. لكن نشطاء حزب العمال المشاركين في كلتا الحملتين، يقولون إنهم ظلوا يركزون، بلا هوادة، على أفكارهم الإيجابية. واستمع كلا مرشحيهم باهتمام إلى المخاوف المحلية، وصمما التعهدات وفقاً لذلك.

وأعربت قيادات الحزب عن خيبة أمل واسعة النطاق، ليس بشأن حالة البلاد فقط، ولكن أيضاً بشأن اثنين من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، الذين لا يتمتعون بشعبية والذين شغلوا المقاعد سابقاً. كان هناك دائماً خطر ألا يثق الناخبون بحزب العمال أيضاً، أو يعتقدون أن بريطانيا «محطمة لدرجة لا يمكن معها إصلاحها». وقد عالج حزب العمال هذه المشكلة جزئياً، من خلال عدد قليل من التعهدات القابلة للتنفيذ مثلما فعل حزب العمال الجديد في عام 1997. headtopics.com

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