هل تغير الصحة الإلكترونية مفهوم الطب التقليدي

ومن أجل الإبحار في هذا النقاش علينا أولاً أن نفرّق ما بين الاتجاهين، ولنبدأ أولاً بالطب التقليدي الذي يُشير إلى نظام الرعاية الصحية السائد، مثل المستشفيات والعيادات والممارسات الطبية التي يلجأ إليها معظم الناس للتشخيص والعلاج والرعاية المستمرة، حيث إنه نظام يستند أساساً إلى العنصر البشري من أطباء ومساعدين، وأيضاً من ممرضين ومخبريين وغيرهم من مختصين، وهو يرتكز على الدراسة والتدريب، بما في ذلك الممارسة القائمة على الأدلة والتجريب، مضافاً إليها البنية التحتية لمؤسسات الرعاية الصحية؛ أما الصحة...

وللأمانة أقول إن الصحة الإلكترونية تقدم آفاقاً للتقارب والتكامل، وليس للتنافس والتصادم، فهي ليست تهديداً قادماً للعيادات والمستشفيات التقليدية بقدر ما هي تعزيز ودعم، فالصحة الإلكترونية تكسر الحواجز، وتمكّن المرضى من استشارة الأطباء عن بعد، ما يجعل مواعيد المتابعة أو الاستشارات المتخصصة أكثر ملاءمة وتقليلاً للأعباء الإدارية؛ فالتطبيب عن بعد جوهر الصحة الإلكترونية.

ومن هنا، فإنني أرى أن مستقبل الرعاية الصحية واضح وجلي، وهو نموذج مختلط تندمج فيه أدوات الصحة الإلكترونية بسلاسة مع أنسجة الطب التقليدي، ما يعزز انتشاره وفعاليته في ظل عصر جديد تهيمن عليه الأرقام.

